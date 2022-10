Tem prorrogação na final da Copa do Brasil?

A GOAL tira sua dúvida sobre o que acontece em caso de novo empate na decisão entre Flamengo e Corinthians

Flamengo e Corinthians decidem hoje (19) no Maracanã, às 21h45 (de Brasília), o título da edição de 2022 da Copa do Brasil. Como o jogo de ida entre as equipes terminou empatado em 0 a 0, surge uma dúvida comum em decisões: em caso de novo empate, o jogo vai para prorrogação ou para a disputa de pênaltis?

Assim como nos anos anteriores, a decisão da Copa do Brasil não tem prorrogação. Ou seja, em caso de empate no placar agregado após o término dos 180 minutos, o título será decidido na disputa de pênaltis.

Nas fases anteriores, tanto Corinthians quanto Flamengo decidiram seus jogos no tempo regulamentar, sem a necessidade da realização de disputa de pênaltis. O Rubro-Negro passou por Altos-PI, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo, enquanto o Timão bateu Portuguesa-RJ, Santos, Atlético-GO e Fluminense.

Desde a primeira edição da competição, em 1989, apenas nas edições de 2015 e 2017 o título foi decidido nos pênaltis, com o Palmeiras batendo o Santos em 2015, e o Cruzeiro vencendo o Flamengo na edição de 2017.