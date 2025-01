Super Bowl 2025: Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles ao vivo, na internet e na TV, quando é, horário e mais da final da NFL

Equipes se reencontram em uma final pela primeira vez desde o Super Bowl de 2023, quando os Chiefs saíram vencedores; saiba como assistir

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentam na noite do domingo, 9 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Caesars Superdome, em Nova Orleans, na Luisiana, pelo Super Bowl LIX. A partida terá transmissão ao vivo do Games Pass da NFL, pelo DAZN, no streaming, além da ESPN, Disney+ e RedeTV! (veja a programação completa aqui).

O Super Bowl LIX marcará a 59ª edição do maior evento esportivo dos Estados Unidos e decidirá o campeão da temporada 2024 da NFL. O duelo acontecerá no icônico Caesars Superdome, palco de momentos históricos da liga. A final será uma reedição do Super Bowl LVII, colocando frente a frente o Kansas City Chiefs, bicampeão do Super Bowl e representante da AFC, e o Philadelphia Eagles, campeão da NFC.

Este será o oitavo Super Bowl realizado no Superdome e o 11º na cidade em New Orleans, consolidando a região como uma das principais anfitriãs do futebol americano. A última vez que o evento foi sediado no local foi na edição XLVII, em 2013.

O que é Game Pass?

O NFL Game Pass é o serviço oficial de assinatura da NFL em parceria com a plataforma DAZN, que permite assistir a todos os jogos da temporada de futebol americano. Com o Game Pass, você pode ter acesso completo à temporada regular, playoffs e ao Super Bowl, além de conteúdos extras e exclusivos.

Para assinar, acesse o site do DAZN, faça o cadastro e selecione o plano desejado. Com a assinatura, é possível assistir aos jogos ao vivo e sob demanda, baixá-los para assistir offline e ter a opção de narração em português ou inglês.

Todos os campeões do Super Bowl

6 títulos

New England Patriots (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018)

Pittsburgh Steelers (1974 , 1975, 1978, 1979, 2005, 2008)

5 títulos

San Francisco 49ers (1971, 1977, 1992, 1993, 1995)

Dallas Cowboys (1981, 1984, 1988, 1989, 1994)

4 títulos

Green Bay Packers (1967, 1968, 1997, 2011)

New York Giants (1987, 1991, 2008, 2012)

Kansas City Chiefs (1970, 2020, 2023 e 2024)

3 títulos

Los Angeles/Oakland Raiders (1977, 1981, 1984)

Washington Commanders/Redskins (1983, 1988, 1992)

Denver Broncos (1998, 1999, 2016)

2 títulos

Miami Dolphins (1973, 1974)

Los Angeles Rams (2000, 2022)

Baltimore/Indianapolis Colts (1971, 2007)

Baltimore Ravens (2001, 2013)

Tampa Bay Buccaneers (2003, 2021)

1 título

Philadelphia Eagles (2018)

New York Jets (1969)

Chicago Bears (1986)

New Orleans Saints (2010)

Seattle Seahawks (2014)

Quando é?