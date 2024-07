Semifinais da Copa América 2024: datas, ingressos, voos e mais

Tudo o que você precisa saber sobre os quatro semifinalistas desta edição do torneio, incluindo como comprar ingressos e chegar lá

A Copa América 2024 está próxima de seu ápice. Apenas quatro equipes permanecem na disputa nos Estados Unidos, e todas estão a apenas um jogo da grande final no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida.

Não faltaram surpresas ao longo do caminho, mas agora restam apenas algumas seleções que garantiram seu lugar nas semifinais. Atual campeã, a Argentina encabeça a lista após derrotar o Equador nos pênaltis.

Mas Lionel Messi e cia. não são os únicos a lutar para chegar até o fim novamente. Semifinalistas na edição de 2021, a Colômbia de Néstor Lorenzo também permanece na disputa depois de golear o Panamá por 5 a 0.

Dois ex-treinadores do Leeds United completam o restante dos sobreviventes: o Uruguai de Marcelo Bielsa e o Canadá de Jesse Marsch também buscam chegar à final e coroar suas boas campanhas no torneio até agora.

Está tudo preparado para uma emocionante semifinal, mas quando esses jogos acontecem? Onde serão realizados? Como você pode reservar voos para as partidas e como pode conseguir ingressos? A GOAL traz todos os detalhes sobre as semifinais da Copa América 2024.

Quando acontecem as semifinais da Copa América 2024 ?

As semifinais da Copa América 2024 ocorrem nesta terça-feira (9) e quarta-feira (10). São os penúltimos jogos deste torneio e decidirão quem avançará para a final, que acontecerá no domingo (14). A disputa de terceiro lugar está marcada para o sábado (13).

Datas das semifinais da Copa América 2024

Date Horário (Brasília) Jogo Local Terça-feira, 9 de julho 21h Argentina x Canadá MetLife Stadium, East Rutherford - EUA Quarta-feira, 10 de julho 21h Uruguai x Colômbia Bank of America Stadium, Charlotte - EUA

Onde serão realizadas as semifinais da Copa América 2024?

As semifinais da Copa América 2024 serão realizadas no MetLife Stadium, em East Rutherford, e no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Com capacidade para 82.500 pessoas, o MetLife Stadium é casa do New York Giants e do New York Jets na NFL, e também será um das sedes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

O Bank of America Stadium, que possui capacidade para 74.867 pessoas após uma renovação em 2021, é o estádio do Charlotte FC na MLS e do Carolina Panthers na NFL. Curiosamente, não foi escolhido como sede da Copa do Mundo de 2026.

Voos para as semifinais da Copa América 2024

Como conseguir ingressos para as semifinais da Copa América 2024

Os torcedores podem comprar ingressos para as semifinais da Copa América 2024 de duas maneiras. Eles podem ser adquiridos diretamente através do revendedor oficial de ingressos para o torneio, Ticketmaster, que oferece assentos padrão, revendas internas e opções de hospitalidade.

Também é possível comprar ingressos no mercado secundário através do StubHub, o principal provedor de ingressos de revenda na América do Norte. Certifique-se de ler os termos e condições de qualquer compra antes de fazê-la, para garantir que você conheça e entenda seus direitos de consumidor e proteções.

Os ingressos estão disponíveis agora para as semifinais. Os preços variarão dependendo da disponibilidade e localização da partida.

Dúvidas frequentes

Quem está sediando a Copa América 2024?

A Copa América 2024 é sediada pelos Estados Unidos, que recebem o torneio pela segunda vez, após terem feito isso em 2016.

Eles são o único país a sediar a Copa América fora da América do Sul e estão competindo pela quinta vez, tendo estreado como convidado em 1993.

Onde é a final da Copa América 2024?

A final da Copa América de 2024 será realizada no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida. Casa do Miami Dolphins na NFL, o local está programado para sediar sete jogos na Copa do Mundo de 2026, incluindo uma partida das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar.

Quem é o favorito para conquistar a Copa América 2024?

Como atuais campeões do torneio e da Copa do Mundo, a Argentina continua sendo a favorita para vencer a Copa América 2024. Isso apesar da equipe de Lionel Messi ter vencido o Chile perto do fim na fase de grupos e ter precisado de pênaltis para passar pelo Equador.

O Uruguai é o segundo favorito, graças a uma ótima campanha na fase de grupos, antes de superar o Brasil nos pênaltis. Ambas são apontadas como as duas seleções que devem chegar à final, embora Canadá e Colômbia tentem surpreender.