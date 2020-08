Revelação do Barcelona despreza Koeman: "Não me trouxe nada"

Gerard Deulofeu revela que Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, foi um dos motivos para que ele deixasse o Everton, da Inglaterra

Ronald Koeman nem começou seu trabalho no Barcelona e já está sendo contestado. O novo crítico do treinador é um velho conhecido dos torcedores culés: Gerard Deulofeu. O atacante, formado nas categorias de base de La Masia, revelou que o holandês foi um dos motivos para que ele deixasse o , em 2016.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O espanhol trabalhou com Koeman no clube inglês por uma temporada e depois foi emprestado ao , da . Então, o treinador também deixou o Goodison Park para assumir a seleção da , onde estava até assumir o comando do Barcelona.

Mais times

"Posso falar sobre Koeman por experiência própria e tenho muito pouco a dizer sobre ele", disse Deulofeu à Rádio Catalunya. "Ele não me trouxe absolutamente nada. Não fiquei feliz, pedi para ir embora e fui para o Milan. Vamos ver como ele se sai em Camp Nou", comentou.

Depois do empréstimo ao Milan, Deulofeu retornou para uma breve passagem pelo em 2017, momento em que o clube estava longe de viver uma crise como a de hoje. Após nova frustração na Catalunha, o atacante retornou a Premier League, desta vez para o .

Foto: Getty Images

Mas mesmo tendo sido revelado pelo Barcelona, Deulofeu não esconde que não está nenhum pouco incomodado em ver o atual momento do clube culé.

"A verdade é que a [situação] do Barcelona não me incomoda. Na verdade, agora, eu não me importo", disse o jogador.

Deulofeu foi durante muito tempo uma das grande promessas de La Masia, mas subiu ao time principal durante o grande auge da era Guardiola na Catalunha. Sem espaço, tentou deixar a em busca de mais protagonismo mas não conseguiu atingir o nível de atuação que todos esperavam.

Mais artigos abaixo

Atualmente, Ansu Fati e Riqui Puig estão entre as grandes revelações da academia do Barcelona e chegaram ao time principal nos últimos meses. No entanto, o elenco agora está envelhecido e deve ser reformulado por Ronald Koeman, o que deve proporcionar mais oportunidades para os dois jovens.

“No Barcelona, ​​eles não têm paciência com jogadores de La Masia há anos. Se você der tempo [aos jovens], eles aprendem o estilo da primeira equipe”, ressaltou. "Existem muitos jogadores como nós que vieram de lá, mas não há paciência. Agora haverá mudanças, mas estão atrasados há anos", concluiu.