Real Hardcore Fã Clube: Um brinde a Coralie e sua paixão sem fim pelo Lyon

Na última história dos verdadeiros torcedores fanáticos por futebol, conheça Coralie e seu amor pelo Lyon

Em 2024, a Heineken tem a missão de redefinir o que significa ser um verdadeiro fanático por futebol, destacando as diferentes faces do fã moderno e celebrando a inclusão e as diferentes maneiras como eles expressam sua paixão pelo esporte e pelo time que amam.

A oitava história da nossa série especial nos apresenta Coralie, uma torcedora do Lyon que tem registrado suas jornadas como fã nos jogos em casa e como visitante. Quando menina, Coralie se apaixonou pelo clube graças a jogadores como Juninho, durante a era de ouro do time masculino.

Com o surgimento e o sucesso do time feminino, a paixão de Coralie se tornou uma parte fundamental de sua identidade. Desde o início da temporada, Coralie desenvolveu um ritual único, carregando suas câmeras e celulares para documentar suas experiências e capturar a crescente paixão pelo jogo feminino.

Um brinde a Coralie!

Heineken

Dois dias antes da final da Liga dos Campeões feminina em Bilbao, Coralie estava em Seattle. Ela tinha viajado para encontrar alguns fãs da equipe feminina norte-americana do Olympique Lyon. Catorze horas depois, ela chegou a Paris, pegou um trem de três horas para Lyon e, em seguida, um ônibus de dez horas com seu grupo de torcedores, o OL Ang'Elles, para Bilbao. O OL Ang'Elles foi criado em 2011 após o primeiro título europeu do Lyon naquele ano. Nos últimos 13 anos, o grupo cresceu para mais de 280 membros, impulsionados pelo sucesso de seu time que tem sido pioneiro no jogo feminino.

Durante a temporada de 2011, Coralie viu o time feminino do Lyon ganhar seu primeiro título europeu. Ela logo ficou entusiasmada pelo time feminino, inspirada por uma equipe que se parecia com ela e com a qual ela realmente se identificava. Coralie conheceu o OL Ang'elles pela primeira vez em 2015 em Rouen, na semifinal da Coupe de France. Em 2017, apesar do receio de sua mãe, Coralie se mudou para Lyon para cursar uma graduação em estudos esportivos e ficar mais próxima do seu amado clube.

Heineken

Agora com 26 anos, Coralie viaja pela França, pela Europa e além, gastando tudo o que ganha para seguir seu time, conhecer fãs do Lyon e testemunhar este momento histórico no esporte feminino. Após a última campanha vitoriosa do Lyon na Liga dos Campeões em 2022, que culminou com o triunfo na final em Turim, Coralie e seus amigos decidiram assumir um novo desafio e criar uma websérie mostrando o ponto de vista dos fãs.

Heineken

Como muitos torcedores, Coralie tem muitos rituais: viajar para todos os jogos, camisa da sorte, comer no mesmo restaurante antes dos jogos em casa, mas agora os rituais aumentaram. Ir a um jogo fora significa carregar seu equipamento entre as paradas e nos aeroportos. É se organizar com os membros do grupo para reservar ônibus e capturar e arquivar os melhores momentos na viagem de volta para casa.

Heineken

"Eu não quero apenas curtir este time e o crescimento do futebol feminino, eu quero fazer parte disso. Não foi fácil convencer minha família a me deixar mudar para Lyon e perseguir meu sonho de trabalhar no esporte feminino, eu quero mudar isso para a próxima geração".

Poucas horas antes da final, Coralie estava respondendo a DMs e comentários das próprias jogadoras do time principal que acompanharam os stories da jornada do OL Ang'Elles até Bilbao. Existe uma conexão entre elas, um senso de família que pode ser difícil de encontrar nos times profissionais do futebol masculino. Isso é fruto do trabalho de Coralie, seus amigos e da comunidade que eles criaram ao contribuir para o crescimento do futebol feminino.

Heineken

Através do Lyon, Coralie não encontrou apenas amigos e comunidade, ela desenvolveu seus próprios interesses. Para ela, o OL Women não é apenas o time que ela apoia, é o veículo através do qual ela pode fazer parte de um objetivo coletivo: ajudar na evolução do futebol feminino.

Veja mais histórias dos verdadeiros fanáticos por futebol com a Heineken na página especial do Hardcore Fã Clube.