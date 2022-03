Raphael Veiga é um dos melhores batedores de pênalti do Brasil. O meio-campista, já ídolo da torcida do Palmeiras, vem sendo fundamental nas boas campanhas da equipe comandada por Abel Ferreira. E quanto o árbitro apita a penalidade máxima, então... ele não costuma falhar.

Contra o Corinthians, neste último Dérbi, então, caprichou na cobrança e marcou o primeiro gol da equipe palmeirense, decidindo mais um clássico para o Verdão.

Mas qual é o aproveitamento de Raphael Veiga nas cobranças de pênalti pelo Palmeiras? Quantos gols o meio-campista já marcou?

Quantos gols de pênalti Raphael Veiga tem no Palmeiras?

Cesar Greco/Palmeiras

Os números não deixam dúvida: Veiga é um dos melhores batedores do Brasil.

Desde que começou a cobrar no Palmeiras, o meio-campista ainda não perdeu: tem um aproveitamento de 100% das cobranças.

No total, Raphael Veiga já marcou 20 gols de pênalti pelo Verdão. O primeiro deles contra o Athletico-PR, em 8 de junho de 2019, e o último contra o Corinthians, no dia 17 de março de 2022. O levantamento considera tanto pênaltis batidos no tempo normal, quanto em disputas em jogos eliminatórios.

As maiores vítimas são Athletico, Corinthians, Santos e Flamengo: o jogador marcou duas vezes contra cada uma dessas equipes.