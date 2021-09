Qual a última vitória do Corinthians sobre o Palmeiras?

Veja quando foi a última vez que o Timão se sobressaiu ao Verdão e levou a vitória; próximo duelo entre os rivais ocorre neste sábado (25)

O Derby Paulista, disputado entre Corinthians e Palmeiras, é um dos maiores clássicos do Brasil. Os resultados sempre tiveram muito equilíbrio. Porém, nos últimos sete jogos, só deu Verdão ou empate.

A última vitória do Corinthians contra o Palmeiras aconteceu em 22 de julho de 2020, em partida válida pelo Campeonato Paulista, quando o alvinegro venceu o Verdão por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil.

Nos outros sete jogos ocorridos até o momento, foram quatro empates, um deles que levou aos pênaltis da final do Paulistão de 2020, conquistado pelo Palmeiras, além de outras três vitórias do Verdão, duas por 2 a 0 e uma goleada por 4 a 0.

A grande fase vivida pelo Palmeiras, vencedor das últimas edições da Libertadores e da Copa do Brasil, além do Campeonato Paulista de 2020, trazem confiança na hora do Derby.

O Timão, por outro lado, passa por um processo de reconstrução de estruturas e elenco, adicionando novas fontes de arrecadação de dinheiro e algumas grandes contratações após liberação de verbas.

O próximo Derby acontece neste sábado (25), às 19h00 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 22º rodada do Brasileirão 2021.

Atualmente, o Corinthians soma 30 pontos e está na sexta colocação. O Palmeiras possui 38 e se mantém como vice do campeonato.