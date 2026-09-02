Prévia de Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga

Schalke 04 x Bayern de Munique começa em 5 de setembro de 2026, às 12:30 EST e 17:30 GMT.
Bayern busca manter sua sequência dominante contra o Schalke
O Bayern de Munique tem levado a melhor sobre o Schalke nos últimos anos e estará confiante de que pode ampliar essa sequência.
Resumo da 1ª rodada
Tem sido um verdadeiro teste de fogo até aqui para o Schalke após seu retorno à elite. Seu primeiro jogo da temporada foi uma derrota por 3 a 0 para o Augsburg, e seu próximo desafio é o mais assustador possível: um confronto com o gigante Bayern de Munique, que começou a defesa do título com uma vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart.Getty Images
Jogadores-chave e estatísticas
O Schalke vai depender muito da vasta experiência do atacante bósnio Edin Dzeko quando receber o campeão. Os mandantes perderam seus últimos 12 encontros com o Bayern por um placar agregado de 42 a 2. Incrivelmente, Harry Kane não balançou as redes na vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da equipe na temporada. Joshua Kimmich deu duas assistências, assim como o reforço de verão Ismael Saibari.Getty Images
Prováveis escalações
Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.
Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Schalke x Bayern de Munique
Técnico
- M. Muslic
O Schalke chega para esta partida sem Bryan Lasme e Adrian Gantenbein por lesão, enquanto Ron Schallenberg cumpre suspensão. Muslic não tem um XI projetado confirmado neste momento, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.
A lista de lesionados do Bayern inclui Tarek Buchmann, Serge Gnabry e Jamal Musiala, com Kompany sem suspensos para a partida. Musiala está fora desde desabar durante amistosos de pré-temporada devido a uma condição neurológica, embora relatos indiquem que sua medicação foi ajustada e um retorno possa acontecer em breve. A recuperação de Gnabry de uma lesão sofrida em abril também está avançando. O Bayern não tem uma escalação inicial confirmada disponível neste momento.
Forma
Os últimos cinco jogos do Schalke renderam duas vitórias e três derrotas, com seis gols marcados e onze sofridos. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Augsburg na Bundesliga, em 30 de agosto, dando sequência a uma campanha que também incluiu derrotas consecutivas por 0 a 3 na pré-temporada contra Real Madrid e Atalanta. As vitórias vieram contra o Hallescher FC na DFB-Pokal, quando venceu por 5 a 2 após a prorrogação, e contra o Hessen Kassel em um amistoso, que venceu por 5 a 0.
Os últimos cinco jogos do Bayern renderam cinco vitórias em cinco partidas, com dezesseis gols marcados e três sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart na Bundesliga, em 28 de agosto. Também venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa e conquistou triunfos sobre FC Heidenheim, RB Leipzig e Aston Villa na pré-temporada. O Bayern não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 13 de maio de 2023, quando o Bayern venceu por 6 a 0 em uma partida da Bundesliga disputada na Allianz Arena. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Bayern venceu quatro vezes e o Schalke nenhuma, com uma partida que não terminou em vitória do Bayern acontecendo em um duelo da DFB-Pokal em março de 2020, que o Bayern também venceu por 1 a 0. O Bayern marcou vinte e um gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|7
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|8
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
E
|9
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
E
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|12
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|13
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
D
|14
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|15
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
D
|16
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
D
|17
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
D
|18
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
Na atual tabela da Bundesliga, o Bayern de Munique ocupa o primeiro lugar, enquanto o Schalke 04 aparece na décima sétima posição.