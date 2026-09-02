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Bundesliga
team-logoSchalke
VELTINS-Arena
team-logoBayern de Munique
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Com o apoio de

Prévia de Schalke 04 x Bayern de Munique pela Bundesliga

Bundesliga
2. Bundesliga
Bayern de Munique
Schalke
H. Kane
M. Olise
I. Saibari

Prévia completa de Schalke x Bayern de Munique pela Bundesliga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e muito mais.

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Bundesliga - Rodada 2
VELTINS-Arena

Schalke 04 x Bayern de Munique começa em 5 de setembro de 2026, às 12:30 EST e 17:30 GMT.

Bayern busca manter sua sequência dominante contra o Schalke

O Bayern de Munique tem levado a melhor sobre o Schalke nos últimos anos e estará confiante de que pode ampliar essa sequência.

Resumo da 1ª rodada

Tem sido um verdadeiro teste de fogo até aqui para o Schalke após seu retorno à elite. Seu primeiro jogo da temporada foi uma derrota por 3 a 0 para o Augsburg, e seu próximo desafio é o mais assustador possível: um confronto com o gigante Bayern de Munique, que começou a defesa do título com uma vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Jogadores-chave e estatísticas

O Schalke vai depender muito da vasta experiência do atacante bósnio Edin Dzeko quando receber o campeão. Os mandantes perderam seus últimos 12 encontros com o Bayern por um placar agregado de 42 a 2. Incrivelmente, Harry Kane não balançou as redes na vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da equipe na temporada. Joshua Kimmich deu duas assistências, assim como o reforço de verão Ismael Saibari.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Schalke x Bayern de Munique

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Schalke
S04
Formação
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Técnico

  • M. Muslic

O Schalke chega para esta partida sem Bryan Lasme e Adrian Gantenbein por lesão, enquanto Ron Schallenberg cumpre suspensão. Muslic não tem um XI projetado confirmado neste momento, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

A lista de lesionados do Bayern inclui Tarek Buchmann, Serge Gnabry e Jamal Musiala, com Kompany sem suspensos para a partida. Musiala está fora desde desabar durante amistosos de pré-temporada devido a uma condição neurológica, embora relatos indiquem que sua medicação foi ajustada e um retorno possa acontecer em breve. A recuperação de Gnabry de uma lesão sofrida em abril também está avançando. O Bayern não tem uma escalação inicial confirmada disponível neste momento.

Forma

S04

S04 - Sequência

HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
FCA
D3-0
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FCB

FCB - Sequência

AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
STU
V5-1
Gol marcado (sofrido)
16/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Os últimos cinco jogos do Schalke renderam duas vitórias e três derrotas, com seis gols marcados e onze sofridos. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Augsburg na Bundesliga, em 30 de agosto, dando sequência a uma campanha que também incluiu derrotas consecutivas por 0 a 3 na pré-temporada contra Real Madrid e Atalanta. As vitórias vieram contra o Hallescher FC na DFB-Pokal, quando venceu por 5 a 2 após a prorrogação, e contra o Hessen Kassel em um amistoso, que venceu por 5 a 0.

Os últimos cinco jogos do Bayern renderam cinco vitórias em cinco partidas, com dezesseis gols marcados e três sofridos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart na Bundesliga, em 28 de agosto. Também venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1 na Supercopa e conquistou triunfos sobre FC Heidenheim, RB Leipzig e Aston Villa na pré-temporada. O Bayern não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos em todas as competições.

Histórico do confronto

Confrontos

SchalkeEmpateBayern de Munique
0
0
5
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
8
Schalke badge
Schalke
S04
0
FJ
Copa da Alemanha
Schalke badge
Schalke
S04
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
0Gols marcados21
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 13 de maio de 2023, quando o Bayern venceu por 6 a 0 em uma partida da Bundesliga disputada na Allianz Arena. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Bayern venceu quatro vezes e o Schalke nenhuma, com uma partida que não terminou em vitória do Bayern acontecendo em um duelo da DFB-Pokal em março de 2020, que o Bayern também venceu por 1 a 0. O Bayern marcou vinte e um gols nesses cinco jogos e não sofreu nenhum.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110051+43
V
2
FreiburgFreiburgSCF
110041+33
V
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
V
4
LeipzigLeipzigRBL
110030+33
V
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
V
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
V
7
ColôniaColôniaKOE
110032+13
V
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
E
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
E
10
MainzMainzM05
10100001
E
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
E
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
D
14
HamburgoHamburgoHSV
100102-20
D
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
D
16
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
100103-30
D
17
SchalkeSchalkeS04
100103-30
D
18
StuttgartStuttgartSTU
100115-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na atual tabela da Bundesliga, o Bayern de Munique ocupa o primeiro lugar, enquanto o Schalke 04 aparece na décima sétima posição.

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