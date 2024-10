No único confronto alviverde em toda a Série A na temporada de 2024, Juventude e Palmeiras medem forças neste domingo (20).

Aproveitando tropeços de Fortaleza e Flamengo, o Verdão pode se isolar cada vez mais na briga pelo título junto do Botafogo, atual primeiro colocado.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.64 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Flaco López 2.80 na Superbet Total de gols de uma equipe Juventude não marcar 2.15 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Verdão é visitante menos derrotado na competição

Brigando pelo tricampeonato nacional, é natural que o Verdão se destaque tanto em casa quanto longe de seus domínios.

O Botafogo é a única equipe que somou mais pontos do que o Palmeiras fora de casa, ambos com apenas três derrotas neste cenário.

Do outro lado, a equipe comandada por Jair Ventura vem de três partidas sem vencer, contando com dois empates e uma derrota nos últimos 30 dias.

Palpite 1 - Juventude x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 1.64 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Centroavante do Verdão cresce a cada ano

Atuando em sua terceira temporada no Palmeiras, Flaco López está tendo de longe a sua melhor produção desde que desembarcou na capital paulista.

Apenas Pedro (fora da temporada) e Hulk marcaram mais gols na Série A do que os nove anotados por Flaco López ao longo de 26 aparições.

O último triunfo do Verdão fora de casa veio com gol do camisa 42, marcando o único tento da vitória diante do Vasco, ainda no fim de setembro.

Palpite 2 - Juventude x Palmeiras - Flaco López marcar a qualquer momento: 2.80 na Superbet.

Disparadamente a melhor defesa como visitante

O Palmeiras é difícil de ser vazado e predicado nessa base é capaz de conquistar bons resultados como visitante de forma consistente.

Tendo sofrido somente 10 gols em 14 jogos fora de casa, o Palmeiras cedeu quatro a menos do que o segundo nesse ranking, o Internacional.

A equipe comandada por Abel Ferreira tem três clean sheets consecutivos em partidas longe de seus domínios.

Palpite 3 - Juventude x Palmeiras - Juventude não marcar: 2.15 na Superbet.