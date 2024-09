Onde asssistir a Corinthians x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (8), no Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Canindé, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino 2024. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre São Paulo e Ferroviária. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (exceto para a cidade de São Carlos-SP) na TV aberta, do SporTV na TV fechada, além do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Embalado pela vitória por 3 a 1 no primeiro jogo, o Corinthians volta a campo podendo perder por um gol de diferença que estará classificado. Na primeira fase, a equipe terminou na liderança com 40 pontos, enquanto nas quartas de final eliminou o RB Bragantino por 2 a 1.

Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de vantagem para levar a disputa aos pênaltis ou a partir de três para avançar no tempo normal. Nas quartas de final, o Verdão deixou para trás o Cruzeiro por 4 a 3. Já na primeira fase, terminou na quarta posição, com 28 pontos.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole Ramos; Letícia Santos, Daniela Arias, Mariza, Paulinha; Ju Ferreira, Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Gabi Portilho (Eudmilla), Jaqueline e Millene.

Palmeiras feminino: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Ingryd e Fê Palermo; Isadora Amaral, Pati Maldaner e Brena (Diany); Juliete (Taina Maranhão), Laís Estevam (Joselyn Espinales) e Amanda Gutierres.

Desfalques

Corinthians

Mary Camilo, Yasmin, Isabela, Tamires, Gabi Zanotti, Johnson e Jheniffer estão fora.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Canindé - São Paulo, SP