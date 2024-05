Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela rodada 31 da Saudi Pro League; confira como acompanhar e mais informações

Al-Shabab e Al-Ahli se enfrentam neste sábado-feira (11), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Estádio King Fahd, em Riade e terá transmissão ao vivo do BandSports, no streaming. (confira a programação completa aqui).

O Al-Ahli, atualmente na terceira posição da tabela com 55 pontos, luta para garantir sua vaga na cobiçada Champions League asiática. A equipe precisa defender sua posição diante da pressão do Al-Taawoun, que o persegue de perto com 52 pontos. Uma vitória nesse confronto é crucial para manter viva a esperança de disputar o maior torneio de clubes da Ásia.

Do outro lado, o Al-Shabab, ocupando a oitava posição com 41 pontos, não tem grandes ambições, já que está longe da zona de rebaixamento e da zona de classificação da Liga dos Campeões asiática. Apesar da temporada abaixo das expectativas, a equipe busca encerrar o campeonato com dignidade e conquistar um bom resultado contra o Al-Ahli.

Prováveis escalações:

Al-Shabab: Malaika; Al Sharari, Iago Santos, Romain Saiss; Al Yami, Aljuwayr, Sharahili, Al-Harbi; Nawaf Alsadi, Yannick Carrasco e Habib Dialo. Técnico: Vitor Pereira.

Al-Ahli: Mendy; Ibañez, Demiral, Hindi, Al-Amar; Kessié, Al-Asmari, Firmino; Riyad Mahrez, Saint-Maximin e Al-Buraikan. Técnico: Matthias Jaissle.

Desfalques

Al-Shabab

Sem desfalques confirmados.

Al-Ahli

Gabri Veiga, com lesão no tornozelo e Abdullah Otayf, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, são baixas.

Quando é?