Onde assistir a Zumbi x Red Bull Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Zumbi, de Alagoas, enfrenta o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela terceira fase da Copa São paulo de Futebol Júnior de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e pelo Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

No grupo 23, o Zumbi de Alagoas avançou na primeira colocação com sete pontos, enquanto o Flamengo, eliminado pelo RB Bragantino na fase anterior, ficou na segunda posição. O time alagoano superou o União Suzano por 1 a 0 para garantir sua vaga.

No grupo 24, o RB Bragantino mostrou sua força ao somar nove pontos e assegurar o primeiro lugar, seguido do União Suzano. Na segunda fase, o RB Bragantino eliminou o Flamengo com uma vitória convincente por 3 a 1. O vencedor desse confronto enfrentará o Grêmio ou o Goiás na próxima fase, dependendo do resultado do duelo entre as duas equipes.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Zumbi: Marcos; João, Gabriel, Layan, Dhannyells; Jena, Igor, Wemerson; Caio, Caua e Ruan. Técnico: Carlos Weberton.

RB Bragantino: Gustavo Reis; Vinícius Lago, Stanely, Gustavo Henrique, Cauê; Riquelme, Marcos, Raoni; Athyrson, Marcelino Braz e Filipe. Técnico: Fernando Oliveira.

Desfalques

Zumbi

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Chrystian, expulso, é desfalque.

Quando é?