Onde assistir a Zumbi x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Na briga pela liderança do Grupo 23, Zumbi e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do quinto título da Copinha, o Flamengo lidera o Grupo 23, com três pontos. Na estreia, o Rubro-Negro goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0. Já o Zumbi, que ocupa a vice-liderança, também soma três pontos após vencer o EC São Bernardo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Zumbi: Marcos Vinícius; João Gabriel, Gabriel Costa, Layan e Carioca; Jean, Caio e Cauã; Igor, Ruan e Wemerson.

Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima.

Desfalques

Zumbi

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

