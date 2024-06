Onde assistir a Ypiranga x Tombense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Times entram em campo nesta segunda-feira (10) pela terceira divisão; veja os detalhes sobre a transmissão

Ypiranga e Tombense se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O palco da partida será o estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, e a transmissão fica por conta do DAZN e do canal Nosso Futebol, no streaming e no Youtube (clique aqui e veja a programação dos jogos).

Mesmo com apenas quatro jogos no campeonato até aqui, o time gaúcho segue na oitava colocação da tabela e na zona de classificação para o mata-mata. No momento, o Ypiranga somou nove pontos de 12 disputados, sendo apenas uma derrota - para o São Bernardo por 1 a 0 na rodada anterior. Vencendo este duelo e os compromissos atrasados, o time pode se colocar mais ainda nas cabeças da Série C.

O Tombense também está na parte de cima da tabela, em sétimo lugar e é a primeira equipe acima do clube de Erechim. Com 11 pontos em seis jogos disputados, os mineiros precisam ao menos empatar para se manter na mesma posição, já que, caso percam, serão ultrapassados pelos rivais da rodada. Na última rodada, empataram em 0 a 0 com a Ferroviária em Tombos.

O retrospecto entre as equipes é equilibrado, com duas vitórias gaúchas, uma mineira e um empate de 2020 para cá. No último confronto, em 2021, também pela Série C, o jogo acabou em 1 a 1.

Prováveis escalações

Ypiranga: Alexander; Yohan, Fernando, Windson e William Gomes; Anderson Uchôa e Lucas Marques; Alisson Taddei, Mateus Anderson e Jonathan Ribeiro; Edson Cariús. Técnico: Thiago Carvalho.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Ednei, Roger Carvalho e Emerson; Moisés Ribeiro, Rickson e Pedro Oliveira; Gustavo Modesto, Denner e Igor Bahia. Técnico: Raul Cabral.

Desfalques

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data : segunda-feira, 10 de maio de 2024

: segunda-feira, 10 de maio de 2024 Horário: 20h (de Brasília)