Onde assistir a Ypiranga x Londrina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (22), pelo quadrangular da terceira divisão do futebol nacional; veja

Pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Ypiranga e Londrina se enfrentam neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa).

Londrina entra em campo buscando a primeira vitória no quadrangular final da Série C, após conquistar apenas um ponto em três jogos. Com o objetivo de manter vivo o sonho do acesso à Série B. A equipe precisa da vitória para se livrar da lanterna do Grupo C e sonhar com a classificação.

Já o Ypiranga chega com três empates em três partidas, ocupando a terceira posição do Grupo C, a apenas um ponto da zona de classificação de classificação. Jogando em casa, a equipe de Erechim busca a primeira vitória no quadrangular e, com a combinação de resultados, pode se aproximar ainda mais do acesso antecipado à Série B.

Prováveis escalações

Ypiranga: Allan; Willian Gomes, Heitor, Mendonça e Gedeílson; Lucas Marques, Caio Mello e Alisson Taddei; Jhonatan Ribeiro, Mirandinha e Zé Vitor. Técnico: Thiago Carvalho.

Londrina: Gabriel Félix; Thiago Enner, João Maistro, Rayan Ribeiro e Maurício; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Calyson, Daniel Amorim e Echaporã. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Ypiranga

Anderson Uchôa cumpre suspensão;

Londrina

Iago Telles cumpre suspensão.

Quando é?