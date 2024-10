Onde assistir a Young Boys x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Enquanto suíços buscam escapar da lanterna, italianos querem vencer para se aproximar da liderança

Young Boys e Inter de Milão vão a campo nesta quarta-feira (23), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League de 2024/25. O jogo será no Estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça, e terá transmissão ao vivo e exclusiva da Max, serviço de streaming que apresenta todos os jogos do torneio (clique e confira a programação diária).

O time da casa não começou a temporada da melhor forma. Atual campeão e dominante na liga local, a equipe está apenas na 10ª colocação (de 12), tendo vencido três de 10 jogos. Na Champions, a situação é pior: duas partidas e duas derrotas, sendo uma por 5 a 0 para o Barcelona e outra por 3 a 0 para o Aston Villa. Agora, a equipe tentará ativar a zebra contra uma das melhores da Europa para fugir da lanterna.

A Inter também é a atual campeã do campeonato nacional, mas por outro lado, segue brigando no topo da tabela neste início de 2024/25. O time de Simone Inzaghi está no segundo lugar da Série A, com apenas uma derrota na temporada toda. Já na Liga dos Campeões, ocupa a nona posição com uma vitória, por 4 a 0 sobre o Estrela Vermelha, e um empate, em 0 a 0 com o Manchester City.

Prováveis escalações

Young Boys: Ballmoos; Blum, Kamara, Zoukrou e Hadjam; Lauper, Niasse e Imeri; Monteiro, Ganvoula e Ugrinic. Técnico: Joel Magnin.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Frattesi, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Desfalques

Young Boys

O zagueiro Patric Pfeiffer, o lateral direito Saidy Janko e o atacante Facinet Conte estão lesionados.

Inter de Milão

Inzaghi não terá o zagueiro Francesco Acerbi e os meias Hakan Çalhanoglu, Kristian Asllani e Piotr Zielinski para o duelo, todos lesionados.

