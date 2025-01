Onde assistir a Detroit Lions x Washington Commanders ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da NFL

Neste sábado (18), Lions buscam consolidar o favoritismo contra os surpreendentes Commanders; veja como acompanhar

Washington Commanders e Detroit Lions se enfrentam neste sábado (18), às 22h (de Brasília), no Ford Field, Michigan, nos Estados Unidos, pelos playoffs da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, do Disney+ e do DAZN, via streaming.

O Detroit Lions chega aos playoffs da temporada 2024 com uma campanha histórica, encerrando a fase regular com um impressionante 15-2 e conquistando a primeira posição da NFC. Agora, depois de uma semana de descanso, a equipe de Dan Campbell busca dar o próximo passo rumo ao Super Bowl. Com o melhor desempenho da Conferência Nacional, os Lions se apresentam como favoritos para vencer o Washington Commanders, mas não subestimam seus adversários, especialmente após o surpreendente triunfo dos visitantes sobre o Tampa Bay Buccaneers, no Wild Card. O time de Detroit é conhecido por sua força ofensiva, com o quarterback Jared Goff comandando uma das melhores linhas de ataque da liga. O destaque no setor ofensivo é Amon-Ra St. Brown, que tem sido crucial para a eficácia do jogo aéreo e pode ser uma peça fundamental nesta partida. Apesar de desfalques importantes na defesa, os Lions têm confiança na capacidade de sua linha ofensiva e no retorno de David Montgomery para o backfield, o que deve reforçar ainda mais seu jogo terrestre.

Por outro lado, o Washington Commanders chega a este confronto como uma equipe que ninguém esperava ver tão longe nos playoffs. Em uma temporada de superações, o quarterback novato Jayden Daniels tem sido uma revelação, mostrando calma e precisão nos momentos decisivos, o que o tornou o primeiro novato da história da NFL a liderar sua equipe em jardas de corrida e passe em uma vitória de playoffs. Daniels já mostrou seu talento ao guiar os Commanders em várias viradas dramáticas na temporada, e, se repetir esse desempenho contra os Lions, pode causar uma grande surpresa. Além disso, o recebedor Terry McLaurin continua sendo a principal arma no ataque. Embora a defesa de Washington tenha mostrado vulnerabilidades durante a temporada, especialmente contra o jogo terrestre, a equipe tem se mostrado resiliente e com a motivação de seguir provando que merece seu lugar nos playoffs.

Desfalques

Detroit Lions

Pat O'Connor (DL) e Kevin Zeitler (G) são baixas confirmadas. Taylor Decker (T), Andre Dillard (T), Terrion Arnold (CB) e David Montgomery (RB) são dúvidas.

Washington Commanders

Jordan Magee (LB) é desfalque devido a lesão no tendão da coxa. Mykal Walker (LB) e Colson Yankoff (TE) são dúvidas para o confronto.

Quando é?