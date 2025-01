Onde assistir a Washington Commanders x Tampa Bay Buccaneers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da NFL

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela rodada de Wild Card; confira a transmissão e outras informações do jogo

Washington Commanders e Tampa Bay Buccaneers se enfrentam neste domingo (12), às 22h (de Brasília), no MRaymond James Stadium, pela rodada de Wild Card dos playoffs da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e de Disney+ e DAZN, no streaming (confira a programação completa).

Os Buccaneers chegam embalados pela sequência de cinco triunfos no fim da temporada regular, muito por conta da discutivelmente melhor temporada da carreira até aqui de Baker Mayfield, que acumula 4.500 jardas e 41 touchdowns. Com pouquíssimos desfalques - e com Mike Evans em alta, após passar mais uma vez das mil jardas de recepção no último jogo da temporada, a expectativa é de avançar.

Do outro lado, Washington não para de impressionar sob a liderança do calouro Jayden Daniels, que guiou a equipe a 12 vitórias em 17 jogos até aqui. E se Tampa Bay possui poucas baixas, o mesmo pode se dizer dos Commanders. O duelo coloca frente a frente dois líderes de geração: a primeira escolha do Draft 2017 contra uma promessa que segue indo além das expectativas. Ademais, o objetivo é conquistar a primeira vitória em pós-temporadas em 20 anos. A última? Contra os Bucs, na Flórida, em 2005.

Mais artigos abaixo

Desfalques

Washington Commanders

TE Colson Yankoff (fora) e WR Jamison Crowder (dúvida).

Tampa Bay Buccaneers

CB Troy Hill (fora), CB Jamel Dean, DL Logan Hall, S Mike Edwards, TE Cade Otton e S Antoine Winfield Jr. (dúvidas).

Quando é?

Data: domingo, 12 de janeiro de 2024

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Raymond Jame Stadium — Tampa, EUA