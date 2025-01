Onde assistir a Washington Commanders x Philadelphia Eagles ao vivo, na internet e na TV, desfalques, horário e mais da NFL

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela final da Conferência Nacional da NFC; confira a transmissão e outras informações do jogo

Washington Commanders e Philadelphia Eagles se enfrentam na tarde deste domingo (25), às 17h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela final da Conferência Nacional da NFC. O campeão enfrenta Kansas City Chiefs ou Buffalo Bills no Super Bowl LIX. A partida terá transmissão ao vivo do Game Pass através do DAZN, no streaming, além da RedeTV!, ESPN 2, Disney+ (veja a programação completa aqui).

O Philadelphia Eagles e o Washington Commanders se enfrentam no jogo do campeonato da NFC de 2025, marcando apenas o segundo encontro entre as equipes nos playoffs em sua longa história de 180 confrontos. Nunca antes houve tanto em jogo quanto neste domingo.

Este será o terceiro duelo entre os rivais da NFC East na temporada. O quarterback novato Jayden Daniels brilhou na vitória dos Commanders sobre o Detroit Lions, acumulando 350 jardas totais e dois touchdowns. Já Saquon Barkley liderou os Eagles com 205 jardas e dois touchdowns na neve, na vitória por 28-22 sobre o Los Angeles Rams.

Nos encontros da temporada regular, os Eagles venceram por 26-18 na semana 11, mas os Commanders deram o troco na semana 16, ganhando por 36-33 depois que Jalen Hurts saiu com uma concussão. Hurts retornou recentemente e jogou na vitória da rodada divisional, mas sua mobilidade, comprometida por uma lesão no joelho, pode ser decisiva neste confronto.

Apesar das dúvidas sobre Hurts, os Eagles entram como favoritos para garantir uma vaga no Super Bowl de 2025.

GettyImages

Desfalques

Washington Commanders

Noah Brown, Sam Cosmi, Austin Seibert, Kameir Allen, Colson Yankoff, Norell Pollard e Tyler Owens são desfalques.

Philadelphia Eagles

Brandon Graham, C.J. Uzomah, Bryce Huff, Jack Driscoll, Le'Raven Clark, Britain Covey, Nakobe Dean, Byron Young, Ben VanSumeren e James Bradberry IV estão fora do jogo.

Quando é?