Onde assistir a Volta Redonda x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Raulino de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação completa).

Após empatar sem gols com o Sampaio Corrêa na rodada de estreia, o Fluminense busca a reabilitação na Taça Guanabara para seguir na briga pelo 11º título do torneio. Atualmente, o Tricolor ocupa a sétima posição, com um ponto conquistado. Já o Volta Redonda, que perdeu por 2 a 0 para o Madureira na primeira rodada, está na lanterna da competição.

Em 74 confrontos entre as equipes, o Fluminense soma 48 vitórias, contra 15 do Volta Redonda, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão de 2024, os times empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva; Gabriel Bahia; Lucas Souza; Sanchez; Pierre; Robinho e Luciano Naninho; Kelvin; Marquinhos e Bruno Santos.

Fluminense: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Davi Schuindt, Rafael Monteiro; Wallace Davi, Thiago Henrique, Isaque; Riquelme, Paulo Baya, João Neto (Luan Brito). Técnico: Marcão.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

PK, expulso contra o Madureira, cumprirá suspensão.

Quando é?