Onde assistir a Volta Redonda x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Resultado pode garantir o Voltaço na próxima fase ou dar "última chance" ao Belo na briga pelo acesso

Volta Redonda e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado (28), às 17h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O jogo será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e terá transmissão ao vivo do DAZN, do Zapping e do canal Nosso Futebol, todos no streaming e o terceiro também no Youtube (clique e confira a programação diária).

O Voltaço chega para a partida precisando vencer para garantir a classificação antecipada para a Série B de 2025 e para a grande final da terceira divisão. Quinta colocada na tabela geral da primeira fase, a equipe fluminense lidera o grupo B na etapa atual, onde está invicta, com três empates e uma vitória.

Após terminar a primeira fase da competição como líder da Série C, com 12 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas nos primeiros jogos, o Belo não manteve o rendimento para a a fase final e ocupa a lanterna do grupo B. O time perdeu dois jogos e empatou mais dois, e precisa vencer este duelo e pontuar no próximo caso queira pensar no acesso.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram duas vezes este ano. Na etapa inicial, o Botafogo-PB venceu por 3 a 1, no mesmo Raulino de Oliveira; já na segunda rodada da fase atual, o jogo acabou empatado em 0 a 0.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e Robinho; Douglas Skilo, MV e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Botafogo-PB: Dalton; Lenon, Wendel Lomar, Romércio e Evandro; Thallyson, Gama, Bruno Leite e Vinícius Leite; Jô e Joãozinho. Técnico: Evaristo Piza.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?