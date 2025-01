Onde assistir a Vitória x São José-RS ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), no Estádio Municipal José Vessi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e São José-RS se enfrentam nesta sexta-feira (03), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

O Vitória chega motivado para a estreia na Copinha 2025, após conquistar o título do Campeonato Baiano Sub-20 em 2024. Na edição anterior do torneio, o Rubro-Negro foi eliminado nos pênaltis pelo Ibrachina. Nesta temporada, Vitória e São José estão no Grupo 8, que também inclui Comercial-SP e São José-SP.

Prováveis escalações

Vitória: Davi Barbosa, Matheus Souza, Andrei, Pedro, Japa, Gean, Jobert, Bacural, Eric, Rodrigo Dias, Alex.

Mais artigos abaixo

São José: Edson Júnior, Felipe Prado, João Lucas, Rhuan, Gustavo Bagatini, Pedro Pedra, Márcio, Ghíven, Thiago Tinoco, Marquinhos, Gabriel Silva.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

São José-RS

Não há desfalques confirmados.

Quando é?