Onde assistir a Vitória x Jacobina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Jacobina se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 5ª rodada da Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, na TV aberta (confira a programação completa).

O Vitória vive um bom início de estadual. Ainda invicto, o clube soma oito pontos, na liderança da tabela do torneio - são duas vitórias e dois empates até aqui. A esperança, naturalmente, é de novo resultado positivo.

O Jacobina, enquanto isso, busca respirar ares mais altos. A equipe é a penúltima colcoada da tabela, com apenas dois pontos conquistados nestas quatro primeiras rodadas. Ainda assim, com dois empates recentes, interrompeu a sequência de dois reveses seguidos que abriu sua campanha no Baianão.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Ricardo Ryller, Bruno Xavier, Ronald Lopes, Wellington Rato, Janderson e Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

Jacobina: Nilton, Gabriel Nereia, Anderson Bandeira, Hugo, Victor Ramon, Zeca, Bruno Henrique, Guilherme Ivo, Aleff, Ruan Costa e Eduardo Luis. Técnico: Laécio Aquino.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Jacobina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 29 de janeiro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Barradão — Salvador, BA