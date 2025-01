Onde assistir a Vitória x Barcelona de Ilhéus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Equipes entram em campo neste sábado (11), no Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Barcelona de Ilhéus se enfrentam neste sábado (11), às 10h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 1ª rodada da Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TVE, na TV aberta (confira a programação completa).

Atual campeão, o Vitória, claro, esperará repetir a ótima campanha do ano passado, quando acabou campeão sobre o arquirrival Bahia, por 4 a 3 no agregado. O Barcelona de Ilhéus, por sua vez, fez uma boa campanha na 1ª fase, terminando na 3ª posição da tabela, atrás justamente dos dois finalistas.

O embate será uma reedição da semifinal do torneio do ano passado, quando os campeões cravaram vaga na decisão justamente em cima do Barça, após duas vitórias nas duas pernas - primeiro, por 2 a 0, depois, por 4 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Não divulgado.

Barcelona de Ilhéus: Não divulgado.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Barcelona de Ilhéus

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado ,11 de janeiro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão — Salvador, BA