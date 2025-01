Onde assistir a Vila Nova x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Bruno José Daniel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

O Vila Nova avançou à 2ª fase do torneio com a 2ª melhor campanha do Grupo 28, empatado em pontos com o Falcon, líder, e com um tento a masi que o Aster, 3° colocado, com 4. Sua estreia no mata-mata veio com uma vitória por 1 a 0 contra o Santo André.

O Corinthians, por sua vez, estava no Grupo 27 - o mesmo do Santo André, líder da chave, com nove pontos. O Timão veio logo atrás, com seis, se classificando em 2°. Na 2ª fase, bateu o Falcon, por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vila Nova: Kauã Paes, Felipe Garcia, Vinicius Dorneles, Léo Gama, Higor, Marcos Rondon, Vitor Graziani, Guilherme Vieira, Gustavo Pajé, Fillipi Samuel e Maiky.

Corinthians: Kauê, Fernando Vera, Caio Garcez, Caipira, Denner, Bahia, Victor Dourado, Luiz Eduardo, Gui Negão, Luiz Fernando, Nícollas.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?