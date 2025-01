Onde assistir a Vasco x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), no Estádio Nicolau Alayon; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 11h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, em Comendador Souza, pela terceira fase da Copinha 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do segundo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco garantiu a classificação para a terceira fase ao vencer o Juventus-SP por 1 a 0. Na fase de grupos, a equipe carioca terminou como vice-líder do Grupo 32, somando três pontos. O Cruzmaltino empatou com o XV de Piracicaba e o Nacional-SP por 1 a 1, além de um empate sem gols contra o Canaã-DF.

Por outro lado, o Ceará encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo 31, somando sete pontos. Na segunda fase, goleou o XV de Piracicaba por 4 a 0. Em quatro jogos disputados na Copinha, o time cearense acumula três vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel; Breninho, Wanyson, Bruno André e Riquelme Avellar; Igor Toledo, Euder e Lukas Zuccarello; Juninho, André Ricardo e João Vitor.

Ceará: Léo Agliardi; Vitor Santos, Zé Neto, Enzo Lodovico, Vini Uchella, Matheus Maycon, Gabriel Rocha, Caio, Fabrício Moura, Guilherme Luiz e Fernando Gabriel.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?