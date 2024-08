Onde assistir a Vasco x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (6), às 21h45 (de Brasília), no Estádio São Januário, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como empataram por 1 a 1 na ida, quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Goiás, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal) na TV aberta, com narração de Renata Silveira e comentários de Junior e Roger Flores. O SporTV na TV fechada, o Premiere no pay-per-view, e o Amazon Prime via streaming, também vão transmitir o duelo que vale vaga nas quartas de final. (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do bi, a equipe carioca avançou para as oitavas após eliminar o Marcílio Dias por 3 a 1, o Água Santa nos pênaltis 4 a 1, além do Fortaleza também nas penalidades por 5 a 4.

Para o confronto, o técnico Rafael Dias não poderá contar com Philippe Coutinho, lesionado. Sem o meia, Payet é o mais cotado para assumir a posição no time titular.

"O atleta Phillipe Coutinho sentiu uma dor na região da coxa esquerda no treino deste domingo, fez exame de imagem na manhã desta segunda-feira, que evidenciou uma lesão muscular", informou o clube.

Do outro lado, o Atlético-GO venceu o União Rondonópolis e o Real Brasília por 3 a 1, na primeira e na segunda fase, respectivamente, e derrotou o Brusque por 5 a 2 no placar agregado, na terceira fase.

"A todo instante, com bola e sem bola, temos que deixar o Vasco desconfortável. É esse comportamento e coragem que vai fazer a gente se aproximar do objetivo, que é sair de lá com a classificação. Vamos procurar ajustar nesse pouco tempo de trabalho, respeitando a condição física dos atletas. Com confiança e constância poderemos sair com a classificação", afirmou o técnico Louzer.

Provável escalação

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Adson, David e Vegetti.

Atlético-GO: Pedro Rangel (Ronaldo); Roni, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Baralhas e Freitas; Shaylon, Alejo Cruz, Luiz Fernando; Campbell (Emiliano Rodríguez).

Desfalques

Vasco

Philippe Coutinho sofreu lesão na coxa esquerda e está fora.

Atlético-GO

Maguinho foi expulso no primeiro jogo e agora vai cumprir suspensão.

Quando é?