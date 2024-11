Equipes vão a campo nesta quarta-feira (20), na Intility Arena; veja tudo o que você precisa saber

O Valerenga recebe o Bayern de Munique na tarde desta quarta-feira (20) pela 4ª rodada do Grupo D da Champions League feminina, no Intility Arena, em Oslo, na Noruega, a partir das 14h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Bayern lidera sua chave no torneio, com 100% de aproveitamento nestes três primeiros jogos. Os nove pontos somados significam três de vantagem sobre o Arsenal e seis sobre a Juventus, vice-líder e terceiro colocados, respectivamente. Um novo triunfo pode significar a vaga antecipada à próxima fase.

O Valerenga, enquanto isso, joga pela vida na competição, podendo ser eliminado em caso de mais um tropeço. O time é o lanterna, com três derrotas até aqui. Mesmo em casa, terá uma pedreira.

Prováveis escalações

Valerenga: Enblom; Horte, Thorsnes, Olsen; Thomsen, Vickius, Tennebo, Heidarsdottir; Godo, Tvedten; Saevik.

Bayern de Munique: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Sembrant, Hansen; Zadrazil, Stanway; Zawistowska, Dallman, Buhl; Harder.

Desfalques

Valerenga

Jalen Tompkins, Stine Brekken, Selma Pettersen, Thea Bjelde, Tuva Espas e Mimmi Lofwenius (lesionadas).

Bayern de Munique

Mala Grohs (afastada devido a um diagnóstico de câncer).

Quando é?