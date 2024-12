Onde assistir a Valerenga x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Em situações opostas no torneio, clubes se enfrentam pela quinta rodada do grupo C

Valerenga e Arsenal entram em campo nesta quinta-feira (12), às 14h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do grupo C da Champions League feminina 2024/25. O jogo acontece na Intility Arena e terá transmissão ao vivo do DAZN (confira a programação completa de futebol aqui).

Lanterna do grupo com apenas um ponto e já eliminado matematicamente, o Valerenga procura encerrar sua participação no torneio da melhor maneira possível. Com um empate e três derrotas até aqui, o time norueguês tenta aproveitar o fator casa para aprontar.

O Arsenal, por sua vez, vive situação diferente. Segundo colocado da chave com nove pontos somados, o clube inglês já se encontra classificado às quartas de final e busca um triunfo em Oslo para brigar pela primeira posição do grupo. Líder neste momento, o Bayern está apenas um ponto a frente.

Prováveis escalações

Valerenga: Enblom; Horte, Thorsnes, Olsen; Thomsen, Vickius, Tennebo, Heidarsdóttir; Stolen Godo, Tvedten; Saevik. Técnico: Nils Lexerod

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson, McCabe; Cooney-Cross, Caldentey; Mead, Maanum, Foord; Russo. Técnica: Renée Slegers

Desfalques

Valerenga

Sem ausências confirmadas.

Arsenal

Se recuperando de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, Victoria Pelova segue indisponível.

Quando é?