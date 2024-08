Onde assistir a Ulm x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Alemanha 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Bayern de Munique visita o SSV Ulm 1846 na tarde desta sexta-feira (16), às 15h45 (de Brasília), no Donaustadion, em Ulm, pela primeira fase da DFB-Pokal, a Copa da Alemanha, 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Bayern de Munique abre oficialmente sua temporada sob o comanda de Vicente Kompany. Antes disso, o time disputou cinco amistosos de pré-temporada, com quatro vitórias e um empate. Além de técnico novo, o time conta com Josip Stanisic, João Palhinha, Michael Olise como destaques de contratações desta temporada. Depois desse duelo, no dia 25 de agosto, a equipe visita o Wolfsburg na estreia da Bundesliga.

Do outro lado, os donos da casa, já acumulam dois resultados negativos na segunda divisão alemã. Perderam pro Kaiserslautern e Regensburg. Antes disso, tiveram três empates e uma vitória na pré-temporada.

Prováveis escalações

Ulm: Christian Ortag; Tom Gaal, Johannes Reichert, Phillipp Strompf; Bastian Allgeier, Phillipp Maier, Max Brandt, Romario Rosch; Dennis Chessa, Maurice Krattenmacher e Felix Higl. Técnico: Thomas Worle.

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Min-jaee-Kim, Dayoy Upamecano, Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala; Serge Gnabry, Mathys Tel e Harry Kane. Técnico: Vicent Kompany.

Desfalques

Ulm

Sem desfalques confirmados.

Bayern de Munique

Sem desfalques confirmados.

Quando é?