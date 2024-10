Onde assistir a Ucrânia x Geórgia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), pela terceira rodada da Liga B; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ucrânia recebe a Geórgia na tarde desta sexta-feira (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Poznań, na Polônia, pela terceira rodada do Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para tentar pontuar na última rodada do turno, a Ucrânia conta com Mykhailo Mudryk para levar o time ao caminho do gol. A seleção está no último lugar do grupo, sem nenhum ponto. Do outro lado, a Geórgia lidera a chave, com seis pontos e duas vitórias.

Ao término das seis rodadas dessa fase de grupos da Liga B, que tem quatro grupos, os primeiros colocados de cada um deles são promovidos à Liga A, enquanto os segundos colocados disputam um playoff com os últimos colocados da Liga A.

Prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyl, Bondar, Matvienko; Kalyuzhnyi, Sudakov, Shaparenko; Mudryk, Zubkov e Vanat. Técnico: Sergio Rebrov.

Geórgia: Mamardashvilli; Kashia, Dvall, Kakabadze; Kiteishvili, Gvelesiani, Lochoshvili, Chakvetadze, Kochorashvili; Kvaratskhella, Mikautadze. Técnico: Willy Sagnol.

Desfalques

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Geórgia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?