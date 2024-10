Onde assistir a Tuna Luso x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (31), no Estádio Souza; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tuna Luso e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Souza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2024. A volta está marcada para o próximo dia 7, em Cotia. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Invicto na Copa do Brasil Sub-20, o São Paulo garantiu sua classificação para as quartas de final após eliminar o Londrina por 6 a 1 na primeira fase e o Criciúma nas oitavas de final, com um placar agregado de 7 a 1. Já o Tuna Luso deixou para trás o Rondoniense nos pênaltis por 4 a 1 e o Sporta por 6 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Tuna Luso: Erikson, Igor, Marcelo, Alvaro, Willian, Yaider Mena, Vidinho, Giovani, Juninho, Gilvan, Bruno Arthur.

São Paulo: João Pedro, Igor Felisberto, Pedro Andrade, Kauê Alves, Felipe Negrucci, Lucas Ferreira, Felipe Oliveira, Hugo Leonardo, Cauã Lucca, Ryan Francisco , Paulo Sérgio.

Desfalques

Tuna Luso

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?