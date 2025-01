Onde assistir a Trindade x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), pela segunda rodada do Grupo 31; veja como acompanhar na TV e na internet

O time sub-20 do Ceará enfrenta o Trindade, de Goiás, na tarde desta quarta-feira (08), às 15h (de Brasília), na Rua Javari, na Mooca, em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. A partida tera transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e através do PrimeVideo, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após estrear com uma virada emocionante no Grupo 31 contra a Portuguesa Santista, com gols de Fernando e Kaique, o Ceará chega com força máxima para confirmar sua vaga no mata-mata da Copinha. Já o Trindade precisa vencer, pois foi derrotado na primeira rodada pela Juventus da Mooca por 1 a 0. Uma nova derrota significaria a eliminação da equipe na competição.

Prováveis escalações

Trindade: Kauã; Lucas, João Pedro, Pedro Henrique; Gabriel; Lucas, Nicollas, Luan; Luciano, Amiston e Eduardo. Técnico: Leonardo Moreira.

Ceará: Leo; Vitor, Uchella, Pedro Gilmar, Fabr´cio; Matheus, Fernando Gabriel, Brian Souza; Kaique, Melk e Zé Neto. Técnico: Alison Henry.

Desfalques

Trindade

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?