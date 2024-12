Onde assistir a Tottenham x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após golear o Southampton por 5 a 0 na última rodada da Premier League, o Tottenham concentra suas atenções na Copa da Liga Inglesa. Buscando o quinto título do torneio, os Spurs já eliminaram o Coventry City, na terceira fase, e o rival Manchester City, nas oitavas de final, com uma vitória por 2 a 1.

Por outro lado, o Manchester United também chega confiante após derrotar o Manchester City por 2 a 1 no Campeonato Inglês. Na Copa da Liga Inglesa, os Red Devils aplicaram uma goleada de 7 a 0 sobre o Barnsley na terceira fase e venceram o Leicester City por 5 a 2 nas oitavas de final.

Em 202 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 95 vitórias, contra 55 do Tottenham, além de 52 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2024/25, os Spurs venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Casemiro, Malacia; Diallo, Bruno Fernandes; Zirkzee.

Desfalques

Tottenham

Rodrigo Bentancur cumprirá suspensão, enuanto Cristian Romero, Micky van de Ven, Richarlison, Ben Davies, Wilson Odobert estão lesionados.

Manchester United

Mason Mount, Luke Shaw e Evans estão no DM.

Quando é?

Data: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium - Londres, ING

