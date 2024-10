Onde assistir a Tottenham x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Tottenham busca recuperação na Copa da Liga, enquanto Guardiola deve apostar em jovens visando a continuidade da temporada; veja os detalhes

O Tottenham recebe o Manchester City nesta quarta-feira (30), às 17h15 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

A equipe de Ange Postecoglou busca se reerguer após a derrota para o Crystal Palace na Premier League, que expôs a inconstância dos Spurs nesta temporada. Ocupando atualmente o oitavo lugar no campeonato, o Tottenham precisa de um bom resultado para mostrar seu potencial em uma competição que pode ser sua melhor chance de título desde 2008. Sem Heung-min Son, o destaque do elenco, os Spurs contarão novamente com a jovem promessa Mikey Moore, que vem chamando a atenção e pode ser uma peça fundamental no esquema de Postecoglou.

O Manchester City, por sua vez, chega ao confronto embalado após uma sequência de vitórias e como líder da Premier League. Mesmo assim, Pep Guardiola deve aproveitar para rodar o elenco e testar novos talentos como Kaden Braithwaite e Nico O'Reilly, já que encara uma série intensa de jogos fora de casa. O técnico espanhol também terá que lidar com desfalques importantes, incluindo Rodri - ganhador da Bola de Ouro na última segunda-feira (28) - e Kevin De Bruyne.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Werner, Johnson, Richarlison Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester City: Ortega; Rico Lewis, Stones, Braithwaite, Ake; O'Reilly; Savinho, McAtee, Gundogan, Matheus Nunes; Foden. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Tottenham

Heung-min Son, com uma lesão na coxa, fica de fora do confronto.

Manchester City

Kevin De Bruyne (virilha) e Kyle Walker (coxa) permanecem no departamento médico do time ainda sem previsão de retorno. Além deles, Oscar Bobb está fora até o final do ano, enquanto Rodri não jogará mais nesta temporada após sofrer uma lesão no ligamento cruzado de um do joelho esquerdo.

