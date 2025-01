Onde assistir a Tottenham x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Inglês, com três derrotas e um empate, o Tottenham concentra suas atenções na disputa da Copa da Liga Inglesa 2024/25. Em busca do quinto título da competição, os Spurs superaram o Coventry City por 2 a 1 na terceira fase, o Manchester City pelo mesmo placar nas oitavas de final, e venceram o Manchester United por 4 a 3 nas quartas de final.

Por outro lado, o Liverpool busca o 11º título da Copa da Liga Inglesa. Até o momento, os Reds eliminaram o West Ham com uma vitória por 5 a 1 na terceira fase, o Brighton por 3 a 2 nas oitavas de final, e o Southampton por 2 a 1 nas quartas de final.

Prováveis escalações

Tottenham: Austin; Porro, Gray, Spence, Reguillón; Sarr, Bissouma; Maddison, Kulusevski, Son (Werner); Solanke.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Díaz.

Desfalques

Tottenham

Bentancur cumpre suspensão, enquanto Vicario, Udogie, Ben Davies, Romero, Van de Ven, Odobert, Richarlison e Moore estão lesionados.

Liverpool

Joe Gomez está lesionado.

Quando é?