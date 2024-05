Onde assistir a Tottenham x Burnley ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Briga por vaga na Champions e fuga contra o rebaixamento agitam a penúltima rodada do Campeonato Inglês; veja onde assistir

Tottenham e Burnley se enfrentam neste sábado (11), às 11h (horário de Brasília), pela 37ª rodada da Premier League de 2023/24. A partida será realizada no Tottenham Hotspur Stadium, e terá transmissão ao vivo do Star+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação completa do final de semana).

No quinto lugar do campeonato e jogando como mandante, os Spurs estão a sete pontos de distância do Aston Villa, o primeiro classificado para a Champions League. No entanto, com um jogo a menos, uma vitória nesta rodada pode recolocar o time na briga e encurtar a distância para apenas quatro pontos. Para complicar, o Tottenham vem de quatro derrotas seguidas, e precisa se reencontrar logo com o caminho dos bons resultados.

Enquanto isso, na outra ponta da tabela está o Burnley. Vice-lanterna da Premier League, dependem de um milagre para evitar o fantasma do rebaixamento, já que estão a cinco pontos de distância para o primeiro fora do Z-3, o Nottingham Forest. Os últimos jogos da equipe são regulares, coisa que não conseguiram durante a maioria do campeonato: uma vitória, três empates e uma derrota.

No primeiro turno, no Turf Moor, o Tottenham saiu vitorioso por 5 a 2, e mais recentemente, na FA Cup, eles também ganharam por 1 a 0. Estendendo o retrospecto aos últimos dez jogos, são sete vitórias dos Spurs contra duas do Burnley, além de um empate.

Prováveis escalações

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven e Emerson Royal; Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur e Pape Sarr;Dejan Kulusevski, Heung-Min Son e Brennan Johnson. Técnico: Ange Postecoglou.

Burnley: Arijanet Muric; Lorenz Assignon, Dara O’Shea, Maxime Esteve e Vitinho; Sander Berge, Josh Brownhill, Josh Cullen e Jacob Jarsen; Wilson Odobert e Lyle Foster. Técnico: Vincent Kompany.

Desfalques

Tottenham

Destiny Udogie, Timo Werner e Ryan Sessegnon (coxa), Ben Davies (panturrilha), Manor Solomon (menisco do joelho), Alfie Whiteman (tornozelo), Fraser Forster (pé) são os desfalques por lesão do time da casa.

Burnley

Aaron Ramsey, Luca Koleosho e Nathan Redmond (joelho), Jordan Beyer (coxa) e Ameen Al Dakhil ficam de fora pelo lado dos visitantes.

Quando é?

Data : sábado, 11 de maio de 2024

: sábado, 11 de maio de 2024 Horário: 11h (de Brasília)