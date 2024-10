Onde assistir a Toronto x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Toronto luta por vaga nos playoffs contra o Inter Miami, que já garantiu o Supporters' Shield; veja como acompanhar

Toronto FC e Inter Miami se enfrentam neste sábado (05), às 17h (horário de Brasília), no BMO Field, em jogo válido pela 36ª rodada da Conferência Leste da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Toronto FC entra em campo com a ambição de garantir sua vaga nos playoffs da MLS, ocupando atualmente a nona colocação da Conferência Leste com 37 pontos. A equipe canadense, que sofreu altos e baixos ao longo da temporada, busca encerrar a fase regular com bons resultados e consolidar sua classificação, no entando precisa quebrer o jejum de cinco jogos sem vencer.

Por outro lado, o Inter Miami chega com o título do Supporters’ Shield, que premia a melhor campanha na temporada regular da MLS, já garantido, após uma campanha impressionante. Mesmo que Messi e Suárez possam ser poupados devido a compromissos por suas respectivas seleções, a equipe de Tata Martino possui como opções de reposição Leonardo Campana e Robert Taylor.

Prováveis escalações

Toronto: Johnson, O’Neill, Long e Petretta; Laryea, Osorio, Flores e Spicer; Etienne e Servania; Kerr. Técnico: John Herdman.

Inter Miami: Callender; Weigandt, Fray, Allen, Alba; Bright, Busquets, Ruíz; Gressel, Campana, Gomez Técnico: Gerardo Martino.

Desfalques

Toronto

Federico Bernardeschi cumpre suspensão e não participa do confronto. Há dúvidas sobre a disponibilidade de Lorenzo Insigne, que enfrenta uma lesão na panturrilha, Henry Wingo, com um problema no tendão, e Charlie Sharp, que está se recuperando de uma lesão na parte inferior da perna.

Inter Miami

David Martinez está fora devido a uma lesão no adutor, CJ dos Santos sofre com dores na mão, e Lawson Sunderland segue em recuperação de uma lesão no tendão. Já Nicolás Freire e Facundo Farias, com lesões no ligamento cruzado anterior, permanecem no departamento médico, assim como Léo Afonso, que enfrenta um problema na virilha.

Quando é?

Data: sábado, 05 de outubro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)