Onde assistir a Tombense x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipe mineira está invicta como mandante na Série C, enquanto Timbu tenta engatar boa sequência na competição

Tombense e Náutico se enfrentam neste domingo (7), às 19h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O jogo será no Estádio Almeidão, em Tombos, e terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol e do DAZN no streaming (clique e veja a programação completa).

Na sexta colocação da tabela, o Tombense tem a terceira melhor campanha do campeonato jogando em casa, onde ainda não perdeu e seguirá brigando pela invencibilidade. Apesar do empate na última rodada contra o Londrina, fora de casa, eles vêm de duas vitórias antes disso, em Minas Gerais, contra Caxias e Floresta. Caso vençam, se afirmam mais ainda entre os oito possíveis classificados ao mata-mata.

O Timbu não vem tendo a melhor campanha possível na terceira divisão, e amarga a 12ª posição da tabela, com apenas três vitórias em dez jogos, e apenas uma fora de casa. Uma vitória pode aproximar a equipe pernambucana da zona de classificação para a próxima fase, que quer seguir pontuando após um triunfo sobre o Confiança por 2 a 1 e um empate como visitante contra a Aparecidense.

O último confronto direto entre as equipes foi em 2022, pela Série B do Brasileirão. No primeiro turno, um empate por 1 a 1. No segundo, 4 a 3 para o Náutico nos Aflitos.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Roger Carvalho, Rony e Emerson Barbosa; João Vítor, Pierre e Kaio Mendes; Rafinha, Igor Bahia e Pedro Oliveira. Técnico: Raul Cabral.

Náutico: Lucas Maticoli; Matheus Ludke, Joecio, Iran e Diego Matos; Marco Carvalho, Sousa, Renato Alves e Andrey; Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Tombense

Iury foi expulso na última rodada e desfalca a equipe mineira. Moisés Ribeiro, lesionado, também será ausência.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

