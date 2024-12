Onde assistir a Talleres x Cobresal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Argentinos visam a mais um triunfo para manter a liderança do Grupo B; Cobresal joga pela vida na Sul-Americana; veja tudo o que você precisa saber

Talleres e Cobresal se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em jogo válido pela 5ª rodada do Grupo B. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Talleres é o líder do Grupo B. Os argentinos somam dez pontos, um a mais que o São Paulo, atual segundo colocado. Considerando que a última rodada será protagonizada pelo duelo entre esses dois líderes - ambos já classificados para a próxima rodada -, o Talleres certamente visa a uma vitória nesta terça para poder chegar no duelo do MorumBIS dependendo apenas de um empate para avançar ao mata-mata com a melhor campanha da chave.

O Cobresal, enquanto isso, amarga na última posição, com um mísero pontinho somado - cortesia de um empate na bacia das almas com o Barcelona-EQU. Assim, o que resta para o clube chileno é lutar pela terceira posição da chave, que dá acesso à próxima fase da Copa Sul-Americana. Atualmente, o terceiro lugar é do Barcelona, com dois tentos.

Prováveis escalações

Talleres: Guido Gerrera; Navaro, Suárez, Catalan e Benavídez; Portillo, Ortegoza e Botta; Sosa, Girotti e Ramiro Rodríguez. Técnico: Walter Ribonetto.

Cobresal: Requena; Samdoval, Toro, Cespedes, Bechthodlt e Buss; Mesias, Leandro Navarro e Valencia; Coelho Díaz e Franco García. Técnico: Gustavo Huerta.

Quando é?

Data: terça-feira, 14 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)