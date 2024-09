Onde assistir a Tailândia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo de Futsal 2024

Já classificada, seleção brasileira encara a Tailândia para brigar pela melhor campanha do grupo B; veja onde assistir

Tailândia e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 09h30 (horário de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Futsal de 2024. O jogo será no Complexo Esportivo Universal de Bucara, no Uzbequistão, onde está acontecendo a competição, com transmissão ao vivo do Sportv junto ao Globoplay na TV fechada e no streaming, da CazéTV no Youtube e do FIFA+, plataforma da organização (veja onde assistir aos jogos do dia).

A seleção tailandesa venceu seus dois jogos e já garantiu vaga nas oitavas de final do torneio, após vencer a Croácia por 2 a 1 e Cuba por 10 a 5. No entanto, a equipe está, momentaneamente, em segundo lugar do grupo pelo saldo de gols inferior ao rival deste jogo, atual líder.

Enquanto isso, o Brasil também somou seis pontos nas duas primeiras rodadas, mas se qualifica melhor que a Tailândia devido aos placares elásticos que aplicou. Após duas goleadas, por 10 a 0 sobre os cubanos e 8 a 1 contra os croatas, os comandados de Marquinhos Xavier seguem como a melhor campanha da fase de grupos e precisam vencer caso queiram manter o posto rumo ao hexa da Copa do Mundo das quadras.

Prováveis escalações

Tailândia: Senbat; Praphaphan, Phalaphruek, Osamanmusa e Jungwongsuk. Técnico: Miguel Rodrigo.

Convocação da Tailândia: Senbat e Hankampa; Wingwon, Praphaphan, Sornwichian, Wongkaeo, Phalaphruek e Jungwongsuk; Janphon, Aransanyalak, Srirangpirot e Chaemcharoen; Thueanklang e Osamanmusa.

Brasil: Willian; Marlon, Marcel, Dyego e Pito. Técnico: Marquinhos Xavier.

Convocação do Brasil: Willian, Guitta e Roncáglio; Marlon, Neguinho e Marcênio; Marcel, Dyego, Leandro Lino, Arthur e Felipe Valério; Pito, Ferrão e Rafael.

Desfalques

Tailândia

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?