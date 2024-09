Suecos querem manter bom momento, enquanto estonianos buscam se reencontrar; veja tudo o que você precisa saber

Suécia e Estônia se enfrentam neste domingo (08), às 15h45 (horário de Brasília), na Strawberry Arena, pela 2ª rodada do Grupo 1 da Liga das Nações C. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Suécia começou sua caminhada na Liga das Nações com o pé direito, seguindo vitória por 3 a 1 sobre o Azerbaijão - com destaque para os craques Alexander Isak e Viktor Gyokeres. Esta, aliás, foi a primeira em partidas oficiais do técnico Jon Dahl Tomasson. Agora, o objetivo é se manter em alta, na tentativa de volta por cima após o rebaixamento à Liga C, na edição passada.

Enquanto isso, a Estônia estreou com derrota, por 1 a 0, diante da Eslováquia. O revés não ajudou muito no histórico recente da equipe, que vinha de uma dolorosa derrota por 5 a 1 para a Varsóvia, nos playoffs da Euro 2024. Ademais, sem ostentar favoritismo no Grupo 1 da Liga C, a seleção quer conquistar pontos o mais rápido possível para retornar aos trilhos e não se distanciar das duas vagas à próxima fase.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Suécia: Johansson; Egnell, Douglas, Hien e Augustinsson; Bergvall e Saletros; Kulusevski, Isak e Sema; Gyokeres. Técnico: Jon Dahl Tomasson.

Estônia: Hein; Lilander, Tamm, Mets e Schjonning-Larsen; Miller, Ainsalu, Shein, Sinyavskiy e Sappinen; Yakovlev. Técnico: Thomas Haberli.

Desfalques

Suécia

Robin Olsen (lesionado).

Estônia

Maksim Paskotsi (lesionado).

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)