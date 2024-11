Onde assistir a St. Polten x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (20), na Generali Arena; veja maiores detalhes

O St. Polten recebe o Barcelona na tarde desta quarta-feira (20) pela 4ª rodada do Grupo D da Champions League feminina, no Generali Arena, em Viena, na Áustria, a partir das 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da MAX e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Barcelona é o atual vice-líder da chave, a três pontos do Manchester City, primeiro colocado isolado. O time soma seis pontos em três partidas, se recuperando da derrota na estreia, diante do próprio City, com duas boas vitórias em sequência. Um novo triunfo pode encaminhar a classificação.

Do outro lado, o St. Polten é o lanterna da chave, com três derrotas nas três rodadas até aqui. O time terá uma nova pedreira pela frente e pode ser eliminado em caso de novo tropeço.

Prováveis escalações

St. Polten: Schluter; Schumacher, Johanning, Vracevic, D'Angelo; Dubcova, Hillebrand, Mikolajova; Brunnthaler, Pekel, Madl.

Barcelona: Coll; J. Fernández, Engen, Leon, Batlle; Bonmati, Guijarro, Putellas; Graham, Pina, Pajor

Desfalques

St. Polten

Sem desfalques divulgados.

Barcelona

Fridolina Rolfo e Salma Paralluelo (lesionadas)

Quando é?