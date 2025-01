Onde assistir a Sporting x Nacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2025

Líder da Primeira Liga recebe o time madeirense que busca surpreender e afastar-se da zona de perigo; confira como acomapanhar no Brasil e em Portugal

Sporting e Nacional se enfrentam neste sábado (25), às 17h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pela 19ª rodada do Campeonato Português 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming, enquanto em Portugal, o jogo passará no Sport TV na TV fechada (confira a programação completa).

O Sporting chega à 19ª rodada da Liga Portugal como líder isolado, com 44 pontos conquistados e uma campanha consistente de 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apesar do revés no meio de semana pela Champions League para o RB Leipzig (2 a 1), que os deixaram na 23ª colocação da competição europeia, os Leões seguem dominando a competição nacional. Sob o comando de Rui Borges, que assumiu a equipe após a saída de Rúben Amorim, o Sporting tenta superar os desafios causados por desfalques e acumular sua 15ª vitória na temporada. Jogando em casa, os verde e brancos têm um histórico dominante, com sete vitórias em oito jogos no José Alvalade nesta edição.

O Nacional, por sua vez, vem lutando para se estabilizar na elite do futebol português após o retorno à Primeira Liga. Atualmente na 13ª posição com 19 pontos, a equipe tenta emplacar sua terceira vitória consecutiva, após triunfos sobre Porto (2 a 0) e AVS (3 a1). Apesar do bom momento, os madeirenses ainda enfrentam um grande desafio: vencer fora de casa. O time ainda não venceu como visitante na temporada, mas chega motivado pelo histórico recente de bons resultados contra adversários fortes.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sporting: Israel; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomane, Gonçalo Inácio; Araújo, Hjulmand, Braganca, Esgaio; Trincão, Quenda, Viktor Gyokeres.

Nacional: Franca; Garcia, Rocha, Ze Vitor, Gomes; Penha, Dias, Esteves; Macedo, Aguiar, Thomas.

Desfalques

Sporting

Pote (lesão muscular no adutor da coxa direita), Nuno Santos (ruptura no tendão do joelho direito), Matheus Reis (lesão muscular na coxa direita) e Eduardo Quaresma (recuperação física), além de St. Juste, por lesão ainda desconhecida, são baixas.

Nacional

Miguel Baeza (lesionado) e Djibril Soumaré (suspenso) não estão disponíveis para o confronto.

Quando é?