Onde assistir a Sporting x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes estão invictas até aqui na competição europeia; veja onde assistir ao jogo

Sporting e Manchester City vão a campo pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League nesta terça-feira (5), às 17h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O jogo será transmitido no Brasil pelo canal Space, na TV fechada, e pela Max, serviço de streaming que agrega todos os jogos da competição (clique e veja a programação diária).

O confronto marca o penúltimo jogo do técnico Ruben Amorim no Sporting, e dá uma prévia de seus próximos anos no Manchester United. Os Leões lideram o Campeonato Português, com dez vitórias em dez jogos, além de seguirem invictos na Champions até aqui - duas vitórias e um empate. A equipe venceu os últimos seis duelos que disputou, sendo 17 gols marcados e três sofridos.

O City vem de duas derrotas seguidas pela Copa da Liga Inglesa e pelo Campeonato Inglês, para Tottenham e Bournemouth, ambas por 2 a 1 fora de casa. Há bastante tempo a equipe de Pep Guardiola não perdia dois jogos em sequência, e agora, na vice-liderança da Premier League e em terceiro da Champions, quer voltar a vencer para seguir fortemente nas cabeças.

Mais artigos abaixo

As equipes se enfrentaram pela última vez nas oitavas de final da Champions de 2021/22. Na ocasião, o City venceu a ida por 5 a 0, em Lisboa, e empatou em 0 a 0 a volta, em Manchester.

Prováveis escalações

Sporting: Israel; Diomande, Debast e Matheus Reis; Quenda, Hjulmand, Bragança e Maxi Araújo; Pote, Gyokeres e Trincão. Técnico: Ruben Amorim.

Manchester City: Ederson; Lewis, Aké, Akanji e Gvardiol; Kovacic, Gundogan e Bernardo Silva; Savinho, Haaland e Foden. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Sporting

O zagueiro Gonçalo Inacio e o lateral esquerdo Nuno Santos estão lesionados e desfalcam a equipe portuguesa.

Manchester City

Machucados, John Stones, Ruben Dias, Rodri, Jack Grealish e Oscar Bobb não estão à disposição de Guardiola.

Quando é?