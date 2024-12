Onde assistir a Sporting x Benfica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (29), no Estádio de Alvalade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sporting e Benfica se enfrentam neste domingo (29), às 17h30 (de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela 16ª rodada do Campeonato Português 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Líder do Campeonato Português, com 38 pontos, o Benfica registra 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 15 jogos disputados. Na última rodada, venceu o Estoril por 3 a 0.

Por outro lado, o Sporting, vice-líder com 37 pontos, contará com a estreia do técnico Rui Borges no comando da equipe, após o empate sem gols contra o Gil Vicente.

Prováveis escalações

Sporting: Franco Israel; Zeno Debast, Ousmane Diomande e Matheus Reis; Geovany Quenda, João Simões, Morten Hjulmand e Maxi Araújo; Francisco Trincão, Corad Harder, Viktor Gyokeres.

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo e Álvaro Carreras; Florentino Luís, Fredrik Aursnes e Orkun Kokçu; Di María, Kerem Akturkoglu e Vangelis Pavlidis.

Desfalques

Sporting

Sem desfalques confirmados.

Benfica

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 29 de dezembro de 2024

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade - Lisboa, POR

