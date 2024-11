Onde assistir a Sparta Praga x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Próximos na tabela de classificação, clubes medem forças pela quinta rodada da fase de liga do torneio

Sparta Praga e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (26), às 14h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2024/25. A partida acontece na epet ARENA e terá transmissão ao vivo do Space e da Max (confira a programação completa de futebol aqui).

Disputando o torneio novamente após 19 anos, o Sparta Praga vai dando sinais de competição. Com uma vitória, um empate e duas derrotas na campanha, o clube tcheco está na 26ª posição com quatro pontos e tenta aproveitar o fator casa para seguir brigando por uma vaga na zona dos playoffs.

Mais calejado na Champions e com poderio financeiro muito superior, o Atlético de Madrid não faz uma campanha muito diferente e busca uma reação. Com duas vitórias e duas derrotas, o time espanhol ocupa o 23º lugar da tabela, com seis pontos somados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sparta Praga: Vindahl; Vitík, Panák, Ross; Wiesner, Laçi, Kairinen, Rynes; Pesek, Haraslín; Olatunji. Técnico: Lars Friis

Atlético de Madrid: Oblak; Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Samuel Lino; Griezmann, Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Desfalques

Sparta Praga

No departamento médico, Veljko Birmancevic, Elias Cobbaut, Imanol García, Ángelo Preciado, Asger Sorensen e Jaroslav Zeleny estão indisponíveis.

Atlético de Madrid

Lesionados, Robin Le Normand, Nahuel Molina e Thomas Lemar estão fora.

Quando é?