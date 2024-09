Onde assistir a Southampton x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Red Devils chegam pressionados no pós-Data Fifa, seguindo duas derrotas seguidas no Inglês; veja tudo o que você precisa saber

Southampton e Manchester United se enfrentam neste sábado (14), às 8h30 (horário de Brasília), no St. Mary's Stadium, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A pressão sobre o técnico Erik ten Hag volta a subir. Os Red Devils sofreram uma dura derrota nas mãos do Liverpool, arquirrival, antes da Data Fifa, por 3 a 0, em casa, que se somou ao também revés diante do Brighton, na rodada anterior. Até aqui, os únicos três pontos conquistados se devem à vitória suada na estreia, por 1 a 0, diante do Fulham. O time é apenas o 14° colocado e pode se aproximar da zona do rebaixamento em caso de novo tropeço. A grande novidade é a possível estreia do meio-campista Manuel Ugarte.

O Southampton, enquanto isso, vive início de Premier League ainda pior. São três derrotas em três jogos, cortesia de Brentford, Nottingham Forest e Newcastle. Fato é, o respiro recente veio na classificação à terceira rodada da Carabao Cup, diante do Cardiff City, mas que pouco ajuda no nacional, no qual a equipe é a vice-lanterna.

Prováveis escalações

Southampton: Ramsdale, Harwood-Bellis, Bednarek e Stephens; Sugawara, Smallbone, Downes, Aribo e Waker-Peters; Armstrong e Brereton Diaz. Técnico: Russell Martin.

Manchester United: Onana; Mazraoui, de Ligt, Martínez e Dalot; Ugarte e Mainoo; Fernandes; Rashford, Amad e Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Southampton

Gavin Bazunu (lesionado).

Manchester United

Leny Yoro, Rasmus Hojlund, Luke Shaw, Mason Mount, Tyrell Malacia, Victor Lindelof (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 8h30 (de Brasília)