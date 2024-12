Onde assistir a Southampton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no St Mary's Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Southampton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no St Mary's Stadium, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o Fulham na última rodada da Premier League, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Copa da Liga Inglesa. Atual campeão do torneio, os Reds buscam o 11º título. Na terceira fase, a equipe eliminou o West Ham com uma vitória por 5 a 1, e nas oitavas de final superou o Brighton por 3 a 2.

Por outro lado, o Southampton eliminou o Cardiff por 5 a 3 na segunda fase, o Everton por 6 a 5 na terceira fase e o Stoke City por 3 a 2 nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Southampton: Lumley; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Wood, Bednarek, Manning; Downes, Fernandes; Dibling; Armstrong, Onuachu.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Endo, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Núñez.

Desfalques

Southampton

Aaron Ramsdale, Will Smallbone, Juan Larios, Ross Stewart e Gavin Bazunu estão no departamento médico.

Liverpool

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: St Mary's Stadium - Southampton, ING

