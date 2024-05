Onde assistir a Sousa x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), no Estádio Marizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sousa e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 18h (de Brasília), no Estádio Marizão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22 de maio, no Nabizão. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Atual campeão paraibano, o Sousa garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil após eliminar o Cruzeiro por 2 a 0 na primeira fase e o Petrolina por 1 a 0 na segunda fase.

Do outro lado, o RB Bragantino, que vem de empate com o Fortaleza por 1 a 1 no Brasileirão, fará a sua estreia na Copa do Brasil 2024 em busca título inédito. Massa Bruta entra na competição na terceira fase, pois disputou a pré-Libertadores.

Prováveis escalações

Sousa: Bruno Fuso, Douglas Dias, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson; Emersonn Bastos, Hebert Cristian e Reinaldo; Iranílson, Hiago e Diego Ceará. Técnico: Paulo Schardong.

RB Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Eric Ramires e Gustavinho; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Sousa

Não há desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 01 de maio de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Marizão - Sousa, PB